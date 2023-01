Remise des prix du concours Dis-moi dix mots pour créer du lien Musée de l’histoire de l’immigration, 14 mars 2023, Paris.

Remise des prix du concours Dis-moi dix mots pour créer du lien Mardi 14 mars, 10h00 Musée de l’histoire de l’immigration

Musée de l’histoire de l’immigration 293 avenue Daumesnil Quartier du Bel-Air Paris 75012 Île-de-France

Le concours « Dis-moi dix mots pour créer du lien » est une invitation dédiée aux étudiants et aux chercheurs en exil pour écrire une nouvelle à chute en utilisant le mot « année-lumière » ! date limite pour l’envoi de votre projet : le 28/02/2023.

Il s’adresse aux personnes bénéficiant de la protection internationale permanente ou temporaire. Il s’agit de rédiger une nouvelle courte à partir du mot « année-lumière ». Les propositions reçues seront lues par un jury constitué du président Bruno Doucey, écrivain et éditeur français, et de personnalités qualifiées issues du monde de la culture et de l’intégration. Les lauréats désignés seront invités à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu en mars 2023.

Ce dispositif est le fruit de la collaboration de la DGLFLF avec la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés et avec le réseau MENS.



