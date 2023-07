Partez à la découverte d’une abbaye bénédictine Musée de l’Histoire de la Terre Gorze, 16 septembre 2023, Gorze.

Visite guidée du Musée de la Terre de Gorze, de l’église et des jardins du Palais abbatial, à la découverte de l’Abbaye bénédictine fondée en 749, berceau du chant grégorien et de la réforme chrétienne au temps de Charlemagne.

Musée de l’Histoire de la Terre 22, rue de l’église, 57680 Gorze Gorze 57680 Moselle Grand Est 03 87 52 04 57 http://www.museegorze.fr Le village de Gorze s’est formé autour d’une abbaye bénédictine fondée en 749 par Chrodegang, évêque de Metz et conseiller de Pépin le Bref. C’est alors un haut-lieu de spiritualité où les moines développèrent l’art du plain-chant, ancêtre du chant grégorien. De sa période de prospérité et de prestige, Gorze a conservé d’anciennes demeures Renaissance et un palais abbatial.

Centré sur l’histoire de la seigneurie abbatiale de Gorze, le musée présente des reproductions de manuscrits du XIVème siècle – la légende de saint Clément – des pièces d’histoire locale et deux diaporamas consacrés à l’aqueduc romain et à la vie monastique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Palais Abbatial de Gorze