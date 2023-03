Visite théâtralisée « les guides contemporains » Musée de l’étang de thau Bouzigues Catégories d’Évènement: Bouzigues

Hérault

Visite théâtralisée « les guides contemporains » Musée de l’étang de thau, 13 mai 2023, Bouzigues. Visite théâtralisée « les guides contemporains » Samedi 13 mai, 20h30 Musée de l’étang de thau Sur réservation (dans la limite des places disponibles) Participez à une visite drôle et décalée accompagné de Clotilde et Boniface Granjeu, guides incompétents chargés de vous faire découvrir votre patrimoine ! Découvrez le Musée de l’étang de Thau comme vous ne l’avez jamais vu ! Animée par la Compagnie Art Scène Lutin. Musée de l’étang de thau 7, quai du Port de Pêche, 34140, Bouzigues Bouzigues 34140 Hérault Occitanie http://patrimoine.agglopole.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.etang@agglopole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 00467783357 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

