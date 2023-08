Exposition « Racines » Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Megève, 16 septembre 2023, Megève.

Exposition « Racines » 16 et 17 septembre Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Entrée libre

Puisant sa source d’inspiration dans les archives familiales, l’artiste Lisa Perrin expose ses œuvres réalisées au brou de noix et à l’acrylique sur bois.

Enfant du pays, Lisa a grandi à Megève auprès de ses parents agriculteurs bio, en harmonie avec la nature au milieu des montagnes.

Fascinée par le passé que lui racontaient ses grands-parents, elle se passionne pour l’histoire de ses ancêtres en plongeant dans les archives du village au-travers du travail ethnographique effectué par sa grand- mère Anne-Marie Perrin.

Ce regard personnel et sensible sur ses racines s’incarne dans une série de peintures rendant hommage à ceux du passé et évoquant le Megève d’antan : portraits, scènes de vie, travail de la terre.

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@LisaPerrin