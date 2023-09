Application « Megève-Itinéraires découverte » Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Megève, 14 septembre 2023, Megève.

Grâce à une application en téléchargement gratuit sur votre téléphone ou votre tablette, découvrez en autonomie et à votre rythme le site du Calvaire, composé de quinze chapelles et oratoires édifiés à partir de 1840, retraçant la Passion du Christ et inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Ce parcours vous emmène sur les pas des pèlerins du XIXe siècle à la découverte de l’histoire de ce mont sacré et de son expression artistique et architecturale, au travers de textes audio et de photographies panoramiques, en version française et anglaise.

Situé à l'Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d'interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

