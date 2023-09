Visite commentée des collections Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine Agde, 16 septembre 2023, Agde.

Visite commentée des collections 16 et 17 septembre Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine Gratuit. Entrée libre.

Pour explorer les diverses thématiques des musées, que ce soit pour une première découverte ou une ré-exploration.

Au musée de l’Éphèbe, vous aurez accès aux collections permanentes, tandis qu’au musée Agathois, vous pourrez découvrir la toute nouvelle mise en scène des salles situées au rez-de-chaussée.

Musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine Mas de la Clape, Le Cap d’Agde, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 04 67 94 69 60 http://www.museecapdagde.com Situé dans un écrin de verdure à l’entrée du Cap d’Agde, le musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine présente les richesses du patrimoine agathois. Des collections exceptionnelles sont exposées, résultant de 50 années de découvertes dans le fleuve Hérault, en mer et dans l’étang de Thau, et elles témoignent de l’activité économique d’Agde au fil des siècles.

Quatre grandes thématiques vous feront remonter le temps :

– La marine royale : canons et cargaisons d’épaves du XVIIe au XIXe siècle, éléments d’architecture et armements de navires.

– La navigation antique : architecture navale (ancres) et cargaisons (amphores, vaisselle)

– Les bronzes antiques : une collection remarquable d’œuvres d’art en bronze, parmi les plus célèbres se trouvent les statues Césarion et l’Éphèbe, dit Alexandre le Grand.

– La Protohistoire : plus de 1400 objets témoignant de la vie des premiers habitants.

Étrusques, grecs, romains, celtes, wisigoths, sarrasins, vikings, espagnols, italiens : tous ont laissé leur empreinte dans l’histoire d’Agathé. Alors venez la découvrir et plongez dans l’unique musée français consacré à l’archéologie sous-marine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Marc Sauer