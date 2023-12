Dictée du certif’ Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan Catégories d’Évènement: Finistère

Trégarvan Dictée du certif’ Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan, 29 décembre 2023, Trégarvan. Trégarvan Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 15:30:00

fin : 2023-12-29 16:30:00 . Pupitres et porte-plumes sont de sortie, c’est l’heure de la dictée du Certif’ sur les bancs en bois. L’occasion de se défier en famille ou entre amis : qui aura 20/20 ?

À partir de 10 ans. Compris dans le droit d’entrée.

Avec l’association des amis du Musée de l’école rurale. .

Musée de l’école rurale en Bretagne

Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-13

