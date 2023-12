Contes d’hiver avec Isabelle Diverrez Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:30:00

fin : 2023-12-28 17:30:00 . Les nuits à Noël sont longues, toute une ribambelle de personnages en profite pour s’introduire dans le monde des humains : le père Noël bien sûr, mais aussi les korrigans, les petites dames de la nuit et d’autres curieux êtres ou animaux venus d’on ne sait où.

Tout public

Tarifs (droit d’entrée inclus) :

Moins de 16 ans : 5€

Plus de 16 ans : 10€ .

Musée de l’école rurale en Bretagne

Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

