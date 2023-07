Visite commentée du Musée de l’École Publique Musée de l’École Publique Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine Visite commentée du Musée de l’École Publique Musée de l’École Publique Gennevilliers, 16 septembre 2023, Gennevilliers. Visite commentée du Musée de l’École Publique Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Musée de l’École Publique Entrée libre dans la mesure des possibilités d’accueil Les bénévoles du musée, outre la reconstitution d’une classe du début du XXe siècle, présenteront divers thèmes illustrés par des documents ou des objets : l’école avant les lois Jules Ferry, histoire de l’écriture, cahiers d’autrefois, les récompenses, les manuels scolaires, etc. Musée de l’École Publique 18 rue Pierre-Timbaud 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 23 35 13 52 https://www.mep92.fr Le Musée de l’École Publique 92 est installé dans une bâtisse construite sous le Directoire (1795) pour servir de caserne. Au XXe siècle, elle devient une ferme maraîchère avant de devenir un bâtiment communal. RER C, gare de Gennevilliers, Tramway T1 (arrêr Pierre Timbaud), métro ligne 13 puis tramway T1 (direction Noisy le Sec), Autobus: 138, 166, 178, 304.) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

