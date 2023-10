L’École Supérieure d’Art de Lorraine – Épinal au musée de l’École de Nancy Musée de l’école de Nancy Nancy, 13 mai 2023, Nancy.

Six étudiant.e.s de l’ESAL-Épinal ainsi que Joël Defranoux et Sophie Houot s’installent au musée de l’École de Nancy à l’occasion de la Nuit des Musées. Venez échanger avec les artistes et découvrir leurs projets animés, dessinés, modelés, sculptés ou encore mappés dans le jardin et les salles du musée !

La rivière – Charlotte Costes Leulier, Sculpture

Les lignes courbes et ondulées célébrées par l’Art nouveau réapparaissent dans le jardin du Musée, au travers d’une sculpture modulaire créée par Charlotte Costes Leulier. Près de la statue de Victor Prouvé coule une étrange rivière !

Le vase chauve-souris – Jeanne Mentrel, Céramique et vidéo animée

Jeanne Mentrel s’inspire d’un vase d’Émile Gallé et de son étrange motif de chauve-souris. À l’intérieur de la pièce en céramique créée par Jeanne Mentrel, les chauves-souris tourbillonnent !

La femme-paon – Rebecca Daniel, Vidéo animée

La femme-paon s’est échappée de son vase et se promène dans le jardin. Rebecca Daniel a animé ce personnage inspiré des collections du musée : la scène sera projetée sur l’une des façades de la maison !

Le souffleur de verre – Clari Dufaux, Vidéo animée

Pour rendre hommage au travail des ouvriers de l’Art nouveau, Clari Dufaux a choisi de s’intéresser aux gestes d’un souffleur de verre. La présence de cet artisan viendra habiter l’une des fenêtres du musée.

Le serpent – Maëlle Labbé, Vidéo animée et céramique

La cruche aux raisins d’Émile Gallé se métamorphose, dessinée et animée par Maëlle Labbé. Un serpent s’échappe de la cruche et se promène dans le musée. Saurez-vous le retrouver ?

La baleine et l’amphore – Tom Bellanger, Théâtre optique

Une majestueuse baleine – imaginée par Tom Bellanger – évolue dans les profondeurs marines. Échouée dans le sable apparaît l’amphore qui inspira Émile Gallé.

Le jardin habité – Projet collectif des étudiant·e·s de l’ESAL Épinal, Projection vidéo animée

La pavillon aquarium du musée abrite un jardin extraordinaire, aux couleurs lumineuses. Les animaux du musée s’y promènent tranquillement.

Ophélie – Joël Defranoux et Sophie Houot, Projection vidéo

Quelques plantes aquatiques ondulent sous la surface du courant cristallin d’un ruisseau. Un papillon déformé par la réfraction de la surface de l’eau vient toutefois troubler le rythme lent des ondulations. Et peut-être peut-on apercevoir brièvement la main d’Ophélie.

