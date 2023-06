Retour aux bancs de l’école de la IIIe République Musée de l’école de la République Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Retour aux bancs de l'école de la IIIe République

16 et 17 septembre

Musée de l'école de la République

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le musée de l'école de la République.

Des visites libres, commentées, une conférence et un atelier d’écriture à l’encre vous seront proposés lors de ces journées. Musée de l’école de la République Avenue Paul Gauguin, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Moyen Vernet Pyrénées-Orientales Occitanie 06 14 88 58 06 Reconstitution d’une classe des années 1950. Très facile, pas de problèmes d’accès pour les fauteuils roulants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Lieu: Musée de l'école de la République
Adresse: Avenue Paul Gauguin, 66000 Perpignan
Ville: Perpignan
Département: Pyrénées-Orientales

