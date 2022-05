Musée de l’école de la République Musée de l’école de la République Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Musée de l’école de la République Musée de l’école de la République, 14 mai 2022, Perpignan. Musée de l’école de la République

Musée de l’école de la République, le samedi 14 mai à 17:00

**L’école de la République des années 1950** Acueil comme autrefois Ecriture à l’encre Affiches, livres Matériel Nous sommes à l’école des années 1950 Musée de l’école de la République Avenue Paul Gauguin – Perpignan Perpignan Haut Vernet Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Musée de l'école de la République Adresse Avenue Paul Gauguin - Perpignan Ville Perpignan lieuville Musée de l'école de la République Perpignan Departement Pyrénées-Orientales

Musée de l'école de la République Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Musée de l’école de la République Musée de l’école de la République 2022-05-14 was last modified: by Musée de l’école de la République Musée de l’école de la République Musée de l'école de la République 14 mai 2022 Musée de l'école de la République Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales