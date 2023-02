Musée de l’Ecole de Bothoa – Journée des Loisirs Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes d'Armor Destination Saint-Nicolas-du-Pélem Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-04-09 10:30:00 – 2023-04-09 18:30:00

C'était comment l'école en 1930 ?

Le poêle à bois, les pupitres, les encriers, la blouse du maître… Odeur d’encre et de craie, plaisir d’écrire à la plume, assis aux pupitres de bois, retrouvez ou découvrez ces sensations dans la salle de classe.

Entrez dans la première maison de la maîtresse de Bothoa, un logement de fonction tel qu’il était dans les années 30. Billes, cerceau, marelle, corde à sauter… la grande cour, avec ses tilleuls, vous invite à jouer. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr musee.ecole.bothoa@wanadoo.fr +33 2 96 29 73 95 http://www.musee-ecole-bothoa.com/ Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem

