Visite du musée de l'Aviation Clément Ader Samedi 13 mai, 14h00

Le musée Clément ADER assure à la fois la restauration et l’exposition des biens qu’elle propose à la visite. La restauration d’aéronefs exécute un travail dont la qualité a été récompensée, notamment par la classification de notre Mirage IV-P au titre des monuments historiques et l’obtention du label «Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant» pour ses équipes techniques. L’exposition offre des conditions de visite uniques en France puisque toutes nos visites sont guidées (aucune visite libre n’est possible). Ceci permet aux visiteurs de s‘approcher au plus près des appareils et de bénéficier des explications du guide qui, de plus, est à même de répondre aux questions posées par les visiteurs. En dépit des contraintes que ces modalités de visite impliquent (formation des guides, disponibilité), les retours que nous en avons de la part de nos visiteurs sont excellents. Le musée sera ouvert jusqu’à 22h à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, sous forme de visites guidées sans réservation.

musée de l'aviation clement ader rue nungesser et coli 69960 corbas Corbas 69960 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Situé sur la commune de Corbas au sud de Lyon le musée de l'aviation clement ader présente au public une collection riche de plus de 45 aéronefs de tous types ainsi que des équipements et moteurs aéronautiques et spaciaux. Le musée est ouvert tous les après midi du mercredi au dimanche, pour des visites exclusivement guidées sans réservation préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

