Exposition « Les populaires des années 1960/1970 » Musée de l’automobile Valençay, 1 septembre 2023, Valençay.

Valençay,Indre

Le Musée de l’Automobile vous présente sa nouvelle exposition temporaire : les populaires des années 1960/1970, organisée chaque année en partenariat avec l’association des Amis du Musée de l’Automobile de Valençay ! Visible tous les jours d’ouverture du Musée..

Vendredi 2023-09-01 14:00:00 fin : 2023-09-30 12:30:00. 7 EUR.

Musée de l’automobile

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire



The Musée de l’Automobile presents its new temporary exhibition: the popular cars of the 1960s/1970s, organized every year in partnership with the association of the Friends of the Musée de l’Automobile of Valençay! Visible every day the Museum is open.

El Musée de l’Automobile presenta su nueva exposición temporal: ¡los coches populares de los años 1960/1970, organizada cada año en colaboración con la asociación de Amigos del Musée de l’Automobile de Valençay! Visible todos los días de apertura del Museo.

Das Automuseum stellt Ihnen seine neue Sonderausstellung vor: die populären Autos der 1960er und 1970er Jahre, die jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde des Automuseums von Valençay organisiert wird! Zu sehen an allen Öffnungstagen des Museums.

