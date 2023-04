Spectacle-Enquête interactif : les mystères de l’hydromobilis Musée de l’automobile Henri Malartre Rochetaillée-sur-Saône Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Spectacle-Enquête interactif : les mystères de l’hydromobilis Musée de l’automobile Henri Malartre, 13 mai 2023, Rochetaillée-sur-Saône. Spectacle-Enquête interactif : les mystères de l’hydromobilis Samedi 13 mai, 18h00, 19h30 Musée de l’automobile Henri Malartre Réservation conseillée Venez découvrir les collections du musée de l’automobile Henri Malartre autrement, au travers d’une visite-speactacle dans les halls du musée ouverts exceptionnellement en soirée. Laissez-vous entrainer à la recherche de la fascinante Hydromobilis, une automobile révolutionnaire mise au point dans les années 70 par l’énigmatique Adhémar Hocquart de Tour. Avant de mourir de manière assez mystérieuse, Adhémar avait laissé plusieurs indices dans certains véhicules du musée pour indiquer l’emplacement de cet objet exceptionnel…

Cette visite théâtralisée est jouée par la compagnie Sens inverse le samedi 13 mai à 18h et 19h30 dans les halls du musée. Musée de l’automobile Henri Malartre 645 rue du musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône, Auvergne-Rhône Alpes, France Rochetaillée-sur-Saône 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 18 80 http://www.musee-malartre.com [{« type »: « email », « value »: « musee-malartre@mairie-lyon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 22 18 80 »}] Le Musée de L’Automobile est situé à Rochetaillée-sur-Saône au coeur d’un parc arboré de 3 hectares. Vous découvrirez deux sites qui abritent les collections de véhicules anciens: le château et les halls. 645 rue du Musée 69270 Rochetaillée sur Saône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

