Toiles et carrosseries Musée de l’Automobile Bellenaves, 1 octobre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Le musée de l’Automobile vous invite à sa nouvelle exposition Toiles et carrosserie « quand l’art monte en voiture »..

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Musée de l’Automobile Musée de l’automobile

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Musée de l’Automobile invites you to its new exhibition « Toiles et carrosserie – quand l’art monte en voiture ».

El Musée de l’Automobile le invita a su nueva exposición Lienzos y carrocerías « Cuando el arte viaja en coche ».

Das Automobilmuseum lädt Sie zu seiner neuen Ausstellung Leinwand und Karosserie « quand l’art monte en voiture » (Wenn die Kunst ins Auto steigt) ein.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme Val de Sioule