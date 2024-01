Week-end portes ouvertes Musée de l’Aurignacien Aurignac, samedi 3 février 2024.

Week-end portes ouvertes Après une courte période hivernale, le Musée de l’Aurignacien réouvre ses portes au public dès le Jeudi 1 février, dès 14h. 3 et 4 février Musée de l’Aurignacien Gratuit, Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

À cette occasion, le Musée organise un week-end portes ouvertes les 3 et 4 février. Des visites flash et une démonstration d’allumage du feu seront proposées, une manière ludique de découvrir le mode de vie des populations préhistoriques qui ont vécu à l’abri sous roche il y a 35 000 ans.

La programmation culturelle de la saison 2024 sera également dévoilée. Cette année encore, une programmation variée vous attend : expositions temporaires, conférences, animations familiales, visites, spectacles, week-ends thématiques…

Plus d’infos :

– Horaires : 14h à 18h

– Tarif : Gratuit

– Tout public

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561909072 »}]

Musée Archéologie

(c) Musée de l’Aurignacien