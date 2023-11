Programme des vacances de noël Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Haute-Garonne Programme des vacances de noël Musée de l’Aurignacien Aurignac, 23 décembre 2023, Aurignac. Programme des vacances de noël 23 – 31 décembre Musée de l’Aurignacien places limitée, inscription recommandée Découvrir la Préhistoire pendant les vacances de noël. Du samedi 23 au dimanche 31 décembre Des visites commentées Pour découvrir les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien.

tout public À 14h30 | Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi | Durée 45 min Spéciale enfant (4 – 8 ans) À 11h | Jeudi 28 décembre • Dimanche 24 et 31 décembre | Durée 35 min Des ateliers participatifs Expérimentez les gestes de nos ancêtres de l’Aurignacien. Apprenez à fabriquer votre parure, votre bourse en cuir ou encore votre lampe à graisse comme à la Préhistoire ! Réservation conseillée • Places limitées 5 € par participant Des animations vannerie Les jeudis 27 et 28, de 14h30 à 16h30 découvrez les techniques ancestrales de la vannerie avec Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior. Vous travaillerez l’osier et repartirez avec votre création. À partir de 10 ans • Réservation conseillée Places limitées • 5 € par participant Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561909072 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

2023-12-31T10:00:00+01:00 – 2023-12-31T17:00:00+01:00 Atelier Animation (c) Musée de l’Aurignacien Détails Catégories d’Évènement: Aurignac, Haute-Garonne Autres Lieu Musée de l'Aurignacien Adresse Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Ville Aurignac Departement Haute-Garonne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée de l'Aurignacien Aurignac latitude longitude 43.215708;0.879121

Musée de l'Aurignacien Aurignac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurignac/