Haute-Garonne Fête de l’automne : marché artisanal et animations autour de la nature Musée de l’Aurignacien Aurignac, 5 novembre 2023, Aurignac. Fête de l’automne : marché artisanal et animations autour de la nature Dimanche 5 novembre, 10h00 Musée de l’Aurignacien Gratuit Diverses animations et ateliers autour de la biodiversité et de la nature sont proposés : balade nature, atelier feu primitif … Dimanche, flânez dans un marché artisanal et gourmand, découvrez des produits locaux. Lors de cette journée, baladez-vous à dos de poney le long du sentier. Exceptionnellement l’entrée du musée et toutes les activités du musée sont gratuites ! Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 90 90 72 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.musee-aurignacien.com/fr/fete-de-lautomne-5-novembre-10h-18h »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@musee-aurignacien.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

animations marché artisanal

