Programme des vacances d’automne Musée de l’Aurignacien Aurignac, 21 octobre 2023, Aurignac.

Programme des vacances d’automne 21 octobre – 5 novembre Musée de l’Aurignacien Visites et ateliers : réservation conseillée, visite sans supplément à l’entrée du musée, ateliers 5€ par participant

Durant les vacances scolaires, du mardi au dimanche, des visites et des ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés chaque jour par l’équipe de médiation afin d’expérimenter les gestes de nos ancêtres et de découvrir la Préhistoire en s’amusant. Fabriquez votre parure à l’aide de silex, créez une bourse en cuir ou encore apprenez les gestes de la vannerie.

http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-des-vacances-dautomne

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@musee-aurignacien.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561909072 »}] [{« link »: « http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-des-vacances-dautomne »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

ateliers visites