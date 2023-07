[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Aurignac] COMPAGNIE DE LA DAME & LE PETIT ORLÉANS Musée de l’Aurignacien Aurignac, 20 août 2023, Aurignac.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Aurignac] COMPAGNIE DE LA DAME & LE PETIT ORLÉANS Dimanche 20 août, 10h00, 19h00, 20h30 Musée de l’Aurignacien SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 20H

☼ Spectacle à 19h

La Cuisine de Marguerite

Théâtre culinaire durassien aux bonnes odeurs

Comment présenter un monstre de la littérature dans sa pensée du quotidien, du trivial.

La compagnie de la Dame choisit de combiner les recettes issues du carnet de cuisine de Marguerite Duras à de larges passages de La maison, extrait de La vie matérielle.

Une femme prépare sur scène une soupe de poireaux et parle aux personnes qui sont là.

Elle les nourrit du fruit de son travail de pensée avant de les nourrir de la soupe qu’elle aura préparée.

Tout simplement.

►Distribution : Corinne Mariotto : comédienne

Conseillé à partir de 10 ans

—

☼ Concert à 20h30

LA CAFETIÈRE FAIT HALTE À LA PAUSE GUINGUETTE DU FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ

Jazz New Orléans et Biguines des caraïbes

Groupe de cinq musiciens dans la pure tradition des ensembles de jazz américain de la première moitié du XXe siècle, le Petit Orléans propose un chaleureux répertoire mélangeant les rythmes de la Nouvelle-Orléans et les sonorités ensoleillées des Caraïbes.

Une musique festive qui traverse le temps et les frontières à consommer sans modération !

►Distribution : Christophe Lepont : banjo / Camille Eissautier : sousasophone / Patrick Condé : trompette / Nicolas Laroza : trombone / Mathieu Viry : clarinette / Jean-Luc Guiraud : batterie

https://www.youtube.com/watch?v=Cs4-IdwE3ec

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h à 17h – Chasse aux armes préhistoriques, Initiation et compétitions tous publics

Depuis de nombreux millénaires, la chasse joue un rôle essentiel dans l’acquisition des ressources alimentaires pour les populations du Paléolithique.

À travers un parcours et des animations, les participants découvrent et essayent le tir à la sagaie et à l’arc.

RDV : Musée de l’Aurignacien – Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac

Durée : 10h à 12h et 14h à 17h

Jauge : Jusqu’à 40 personnes

10h à 13h & 15h à 18h – Visite libre du château et de la cité médiévale

Le Château comtal et son donjon restauré s’imposent dans le paysage. Ce Château édifié au XIIIème siècle témoigne de la place forte qu’occupait Aurignac au Moyen-âge comme chef-lieu d’une importante châtellenie des Comtes de Comminges.

RDV : Château d’Aurignac

17h – Balade vers l’abri préhistorique

Cheminez sur les pas de nos ancêtres du musée à l’abri préhistorique, classé monument historique.

Après avoir découvert les vestiges archéologiques exposés au musée, accompagnés par un médiateur du musée, vous emprunterez le sentier d’interprétation menant jusqu’au site archéologique.

Cette balade au cœur d’une nature préservée, sera l’occasion de découvrir, le temps de plusieurs haltes explicatives, l’environnement des peuples de la Préhistoire ainsi que leur mode de vie.

En chemin, vous rencontrez l’Homme Lion, reproduction monumentale de la plus ancienne œuvre aurignacienne, réalisée par l’artiste Abraham Poincheval en 2018.

Au terme du sentier, la découverte de l’abri et ces campagnes de fouilles actuelles vous seront contées et une démonstration d’allumage d’un feu préhistorique clôturera la visite, pour une immersion au cœur de la Préhistoire.

Infos pratiques : Sous réserve des conditions météorologiques. Prévoir des chaussures adaptées. Sentier 2,4 km aller-retour

RDV : Musée de l’Aurignacien – Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

http://www.musee-aurignacien.com/

EXPOSITIONS

« Toucher l’art des cavernes » – découverte multisensorielle et ludique

« Les collections archéologiques de l’abri préhistorique d’Aurignac«

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 20h

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T10:00:00+02:00 – 2023-08-20T18:30:00+02:00

2023-08-20T20:30:00+02:00 – 2023-08-20T21:30:00+02:00

© Jules Thévenot