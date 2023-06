Week-end de l’été : Chasse aux armes préhistoriques Musée de l’Aurignacien Aurignac, 19 août 2023, Aurignac.

Week-end de l’été : Chasse aux armes préhistoriques 19 et 20 août Musée de l’Aurignacien Gratuit, places limitées, réservation conseillée

Depuis de nombreux millénaires, la chasse joue un rôle essentiel dans l’acquisition des ressources alimentaires pour les populations du Paléolithique.

À travers un parcours et des animations, les participants découvrent et essayent le tir à la sagaie et à l’arc.

En partenariat avec Laurent Baraquin, animateur nature

INFORMATIONS

À partir de 8 ans

Réservation conseillée

Gratuit

Annulé en cas de pluie

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.90.90.72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T10:00:00+02:00 – 2023-08-19T12:00:00+02:00

2023-08-20T14:00:00+02:00 – 2023-08-20T17:00:00+02:00

Préhistoire Archéologie expérimentale

(c) Musée de l’Aurignacien