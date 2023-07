Week-end de l’été : Cinéma en plein air Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Haute-Garonne Week-end de l’été : Cinéma en plein air Musée de l’Aurignacien Aurignac, 29 juillet 2023, Aurignac. Week-end de l’été : Cinéma en plein air Samedi 29 juillet, 21h30 Musée de l’Aurignacien Gratuit, tout public, réservation conseillée Soirée cinéma en plein air Le cinéma le Régent se délocalise au musée ! Partez à la découverte des paysages du massif des Pyrénées et de la faune qui y vit grâce à la projection en plein air du documentaire Pyrénées secrètes.

Des food-truck proposeront de quoi se restaurer.

En partenariat avec le Régent. Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.90.90.72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T21:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00

2023-07-29T21:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00 Cinéma Documentaire Détails Catégories d’Évènement: Aurignac, Haute-Garonne Autres Lieu Musée de l'Aurignacien Adresse Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Ville Aurignac Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Musée de l'Aurignacien Aurignac

Musée de l'Aurignacien Aurignac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurignac/