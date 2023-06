Week-end de l’été : campement préhistorique Musée de l’Aurignacien Aurignac, 15 juillet 2023, Aurignac.

Week-end de l’été : campement préhistorique 15 et 16 juillet Musée de l’Aurignacien Tout public, Entrée libre

Le musée de l’Aurignacien vous propose de découvrir le mode de vie des hommes préhistoriques à travers la reconstitution d’un campement du Paléolithique. Au programme, alimentation, parure, chasse et bien d’autres activités quotidiennes de la Préhistoire.

L’association Sapiens Origines et les médiateurs du musée vous accuillerons toute la journée pour vous partager leur passion de la Préhistoire et leur connaissances scientifiques.

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561909072 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

Préhistoire Reconstitution

(c) Musée de l’Aurignacien