Week-end de l’été : Initiation à la vannerie 8 et 9 juillet Musée de l’Aurignacien Gratuit, places limités, réservation conseillée

La vannerie est un art ancestral, des traces archéologiques confirment la production de panniers il y a plus de 10 000 ans et plus surprenant encore, la réalisation de cordes en fibre végétales depuis au moins 40 000 ans.

Avec l’association Gaïa Fior, venez découvrir ces techniques et confectionnez votre propre panier ou objet en fibre végétale.

Animé par Gaïa Fior.

Musée de l'Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-07-09T14:30:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

(c)Musée de l’Aurignacien