Café-Préhistoire – Sophie ARCHAMBAULT DE BEAUNE Musée de l’Aurignacien Aurignac, 23 juin 2023, Aurignac.

Café-Préhistoire – Sophie ARCHAMBAULT DE BEAUNE Vendredi 23 juin, 18h30 Musée de l’Aurignacien Réservations conseillées

Places limitées • 05 61 90 90 72

Gratuit

Résumé de la conférence

Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il y a 40 000 à 10 000 ans. Il est aujourd’hui possible d’avoir une idée assez précise de leur apparence à partir des squelettes retrouvés et des analyses ADN, de leur habillement, de leur parure, mais aussi de la manière dont ils se soignaient, dont ils se déplaçaient, dont ils se mouvaient lorsqu’ils accomplissaient leurs tâches quotidiennes. Les vestiges de leurs activités permettent parfois de retrouver leurs gestes, leurs postures, leurs attitudes corporelles. La répartition des tâches entre hommes et femmes peut aussi être approchée à partir des traumatismes que le travail laisse sur le corps. De même, de modestes témoins suggèrent la présence, souvent passée inaperçue, des enfants dans les grottes ornées et dans les habitats. On peut parvenir à savoir de quoi les gens souffraient, mais aussi comment ils se soignaient ou apaisaient leurs maux. Enfin, quel sort réservaient ils aux cadavres et comment se représentaient ils leur propre corps ? Bref, c’est à une archéologie du corps que Sophie A. de Beaune tente ici de s’atteler.

Elle a même voulu aller plus loin encore en s’interrogeant sur ce qu’ils percevaient, ce qu’ils ressentaient. En un mot, sur ce qu’on peut saisir de leurs émotions, de leurs affects. C’est donc tout ce qu’on considère généralement comme invisible et totalement hors de portée qu’elle a cherché à mettre en avant dans cet ouvrage.

Présentation de la conférencière

Professeur à l’université de Lyon et chercheur au laboratoire « Archéologies et sciences de l’Antiquité » à Nanterre, Sophie Archambault de Beaune étudie les comportements techniques et les aptitudes cognitives de l’homme préhistorique.

Elle a notamment publié Pour une archéologie du geste (2000), L’homme et l’outil (2008), Qu’est-ce que la Préhistoire ? (2016), Notre préhistoire. La grande aventure de la famille humaine (2016) et codirigé Cognitive Archaeology and Human Evolution (2009), La Préhistoire au présent. Mots, images, savoirs, fictions (2021), New Advances in the History of Archaeology (2021) et Préhistoire intime. Vivre dans la peau des Homo sapiens (2022). Elle dirige la collection « Le Passé recomposé » à CNRS Éditions.

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561909072 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00

Archéologie Préhistoire

Musée de l’Aurignacien