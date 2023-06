Café-Préhistoire – Laurent Bruxelles Musée de l’Aurignacien Aurignac, 17 juin 2023, Aurignac.

Café-Préhistoire – Laurent Bruxelles Samedi 17 juin, 18h30 Musée de l’Aurignacien Réservations conseillées

Places limitées • 05 61 90 90 72

Gratuit

Résumé de la conférence

Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en Slovénie, région riche en grottes. Ces grottes sont des abris, des refuges, mais ce sont aussi et surtout de véritables pièges à vestiges de fréquentations, humaines ou animales. Ces témoins d’anciennes occupations s’accumulent ainsi dans des couches qui s’empilent dans des stratigraphies parfois puissantes qui peuvent enregistrer ainsi des millénaires d’informations. Les cavités sont non seulement des pièges, mais ce sont aussi des milieux, généralement stables et peu acides, ce qui favorables à la conservation des restes biologiques (os, bois…). Les cavernes en quelque sorte renferment et fossilisent les occupations et les environnements passés.

Présentation du conférencier

Géoarchéologue et karstologue, Laurent Bruxelles étudie et s’attache à comprendre la formation géologique des grottes et des paysages. Il a notamment participé à l’étude de grands réseaux karstiques tel que Lascaux ou Chauvet.

Son travail a permis de confirmer la datation des peintures pariétales de ces deux sites emblématiques du Paléolithique supérieur. Il a également étudié des sites du « Berceau de l’Humanité » en Afrique du Sud et réussi à dater l’Australopithèque le plus complet : Little Foot. Lors de cette conférence au musée, il évoquera comment son travail permet de mieux comprendre la formation et l’évolution de ce monde souterrain.

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T20:30:00+02:00

Musée de l’Aurignacien