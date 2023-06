Journées Européennes de l’Archéologie Musée de l’Aurignacien Aurignac, 13 juin 2023, Aurignac.

Journées Européennes de l’Archéologie 13 – 18 juin Musée de l’Aurignacien gratuit

Semaine dédiée aux scolaires

Mardi 13 au vendredi 16 juin 2023

Découverte des métiers de l’archéologie : la carpologie

Les élèves découvrent le travail des carpologues, spécialistes des restes de végétaux (graines, fruits…). Cette spécialité permet de reconstruire les paysages, les types de nourriture et les habitats. Il s’agit de comprendre les environnements dans lesquels vivaient les Hommes de la Préhistoire et de restituer l’évolution de l’agriculture ancienne.

Durée 1h

Sur réservation

Places limitées • 05 61 90 90 72

Gratuit

Sortie spéléologie

Samedi 17 juin | 14h – 17h30

Avec le Musée de l’Aurignacien partez à la découverte du monde souterrain pour y découvrir notre patrimoine invisible. Une initiation familiale à la géologie et la spéléologie.

En partenariat avec l’association Grottes et Archéologies et Laurent Bruxelles, archéologue et karstologue.

À partir de 12 ans

Gratuit

Prévoir chaussures adaptées à la randonnée, imperméable, eau..

Réservation obligatoire avant le 15 juin au 05 61 90 90 72

Animation carpologie au musée

Samedi 17 et dimanche 18 | 15h

Découverte des métiers de l’archéologie : la carpologie

En famille découvrez le travail des carpologues, spécialistes des restes de végétaux (graines, fruits…). Cette spécialité permet de reconstruire les paysages, les types de nourriture et les habitats des populations du passé.

Durée 1h

À partir de 6 ans

Réservation conseillée

Places limitées • 05 61 90 90 72

Gratuit

