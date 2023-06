Stage taille de silex ouvert à tous ! Musée de l’Aurignacien Aurignac Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

Haute-Garonne Stage taille de silex ouvert à tous ! Musée de l’Aurignacien Aurignac, 7 juin 2023, Aurignac. Stage taille de silex ouvert à tous ! Mercredi 7 juin, 14h30 Musée de l’Aurignacien À partir de 10 ans

Sur réservation, places limitées

Encadré par Jean-Philippe Delage, formateur en Préhistoire, et l'équipe de médiation du musée. En obtenant des éclats, vous serez guidés pour réaliser divers outils, tel que des grattoirs ou perçoirs. Ainsi vous pourrez expérimenter les gestes des populations préhistoriques. Musée de l'Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac

2023-06-07T14:30:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

