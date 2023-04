Visite théâtralisée par le collectif CEM Musée de l’Aurignacien, 13 mai 2023, Aurignac.

Ca aurait pu être une visite normale, avec un guide passionné qui raconte la préhistoire. Mais c’était sans compter sur la présence d’une spectatrice exceptionnelle : une Aurignacienne, née il y a quatre-cents siècles (!), viendra donner sa version des faits, et remettre en cause certaines de nos croyances sur les hommes, et particulièrement les femmes, préhistoriques.

Une visite proposé par le Collectif Culture en Mouvement.

« Dédié à la découverte et à la compréhension de la Préhistoire, le Musée de l'Aurignacien expose les objets provenant des fouilles de l'abri d'Aurignac découvert au XIXe siècle. Abrité dans un bâtiment moderne et lumineux, ce musée s'adresse à tous les publics. Il est parfaitement accessible et dispose d'outils de médiation adaptés et didactiques, ainsi que plusieurs espaces : salle d'expositions temporaires et de conférences, terrasse couverte, cafétéria. »

