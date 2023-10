Restitution du dispositif « La classe, l’œuvre » Musée de l’Aurignacien Aurignac, 13 mai 2023, Aurignac.

Exposition et présentation des travaux des élèves d’Aurignac dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ». Les élèves ont travaillé toute l’année à la création de travaux artistiques en lien avec les collections du musée. Ils seront présents pour présenter leurs œuvres.

Musée de l’Aurignacien 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie 0561909072 http://www.musee-aurignacien.com/ « Dédié à la découverte et à la compréhension de la Préhistoire, le Musée de l’Aurignacien expose les objets provenant des fouilles de l’abri d’Aurignac découvert au XIXe siècle. Abrité dans un bâtiment moderne et lumineux, ce musée s’adresse à tous les publics. Il est parfaitement accessible et dispose d’outils de médiation adaptés et didactiques, ainsi que plusieurs espaces : salle d’expositions temporaires et de conférences, terrasse couverte, cafétéria. » Parking, Accés PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

©Musée de l’Aurignacien