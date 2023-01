Programme Vacances d’hiver Musée de l’Aurignacien, 18 février 2023, Aurignac.

Programme Vacances d’hiver 18 février – 5 mars Musée de l’Aurignacien

réservation conseillée, visite commentée comprise dans le billet d’entrée, atelier 5 euros par participant.

Du samedi 18 février au dimanche 5 mars, des visites et des ateliers sont proposés au musée de l’Aurignacien afin d’expérimenter les gestes de nos ancêtres et de découvrir la Préhistoire en s’amusant. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique;handicap auditif ii;mi;vi;pi;hi

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Durant les vacances scolaires, des visites et des ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés par l’équipe de médiation afin d’expérimenter les gestes de nos ancêtres et de découvrir la Préhistoire en s’amusant.

Des visites commentées tout public

Pour découvrir les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien.

À 14h30 | Mardi • Mercredi • Vendredi • Samedi (sauf 18 février)• Dimanche (sauf 19 février | Durée 45 min

Des visites pour les enfants

Des visites spéciales enfants sont proposées les jeudis 23 février et 2 mars à 11h pour découvrir la Préhistoire et le musée de manière ludique et adaptée.

À 11h | Durée 35 min | De 4 à 8 ans

Des ateliers participatifs

Expérimentez les gestes de nos ancêtres de l’Aurignacien. Apprenez à fabriquer votre parure, votre bourse en cuir ou encore votre lampe à graisse comme à la Préhistoire !

Réservation conseillée • Places limitées 5 € par participant

Des animations vannerie

Les jeudis 23 février et 2 mars, de 14h30 à 16h30 découvrez les techniques ancestrales de la vannerie avec Sabine Pianetti de l’association Gaïa Fior. Vous travaillerez l’osier et repartirez avec votre création.

À partir de 10 ans • Réservation conseillée Places limitées • 5 € par participant



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

