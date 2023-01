Week-end portes ouvertes les 4 et 5 février au Musée de l’Aurignacien Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’Évènement: Aurignac

4 et 5 février

Gratuit, sans réservation

Après un mois de fermeture, le Musée réouvre ses portes. L’occasion de vous dévoiler la programmation culturelle de l’année 2023. handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;hi;mi;vi;ii Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie Cette année encore, une programmation variée vous attend pour 2023 : Expositions temporaires, conférences, animations familiales, visites, spectacles, week-ends thématiques…

Pour découvrir le programme que nous vous avons préparé et assister à une démonstration d’allumage du feu, rendez-vous le week-end du 4 et 5 février de 14h à 18h.

