Programme des vacances de la Toussaint 25 octobre – 6 novembre Musée de l’Aurignacien

Durant les vacances scolaires, des visites et des ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés chaque jour par l'équipe de médiation !

Durant les vacances scolaires, des visites et des ateliers démonstratifs et participatifs sont proposés chaque jour par l’équipe de médiation afin d’expérimenter les gestes de nos ancêtres et de découvrir la Préhistoire en s’amusant. ??‍?‍?‍?

Apprenez à sculpter votre propre Vénus ou votre animal, fabriquer votre parure, votre bourse en cuir ou encore allumer du feu comme à la Préhistoire ?…

Les jeudis des vacances, profitez d’une animation spéciale ! Découvrez les techniques ancestrales de la vannerie avec Sabine Pianetti de @GAÏA FIOR. Vous travaillerez l’osier et repartirez avec votre création.

Découvrez le musée et l’exposition temporaire sur les Vénus lors d’une visite commentée ou en visite libre. ?‍♀️?

INFORMATIONS :

Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre (fermé le 1er novembre)

Détail des ateliers : http://www.musee-aurignacien.com/fr/programme-des-vacances-de-la-toussaint

Réservations conseillées pour visites, ateliers et animations

Places limitées • 05 61 90 90 72

Tarifs :

Visites comprises dans le prix d’entrée

Ateliers et animation 5 € par participant

Ateliers accessibles à partir de 3 ans, 7 ans ou 8 ans



