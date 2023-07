Tailleur de pierre Musée de l’Artisanat Rural Ancien Tigy, 17 septembre 2023, Tigy.

Tailleur de pierre Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée de l’Artisanat Rural Ancien Adultes : 2€ – Enfants : gratuit

Taille de pierre calcaire devant les visiteurs.

Musée de l’Artisanat Rural Ancien Clos Rolland-du-Roscoät, 60 rue de Sully, 45510 Tigy Tigy 45510 Loiret Centre-Val de Loire Dans douze salles, le musée présente des centaines d’outils utilisés jadis par les artisans du Val de Loire et de la Sologne. Il propose d’émouvantes reconstitutions (forge, ateliers du sabotier et du tonnelier, épicerie, intérieur rural…). On peut également y voir les premières machines agricoles, le matériel employé pour la fabrication du pain, du beurre et des fromages, la production du miel et le conditionnement du tabac.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Latour Jean-Luc