Exposition de poupées de porcelaine, baigneurs et peluches 9 avril – 25 juin Musée de l’Artisanat rural ancien Voir http://www.museeartisanat.fr

Anne-Marie Quemy, une passionnée, a confiée à sa fille Christine, sa collection de poupées et de peluches. Le musée va exposer 64 poupées de porcelaine et 20 baigneurs celluloïd (1870 à 1905), 55 peluches et une vingtaine d’accessoires tels que dinettes en porcelaine, mobilier, landau, poussette, fers à repasser et machines à coudre de sa collection. J.C. Bodot (grand collectionneur), M. et Mme Quemy possédaient un stand aux Puces de Parie-St-Ouen qui proposait des machines à sous, jouets, jeux d’enfants, poupées. La tâche d’Anne-Marie, scostumière de théâtre, consistaient à remettre les poupées en état. Elle confectionnait des vêtements neufs avec tissus et dentelles, tricots qu’elle réalisait.

Musée de l’Artisanat rural ancien Clos Rolland du Roscoät, 60 rue de Sully, Tigy Tigy [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 00 42 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museeartisanat.fr »}, {« type »: « email », « value »: « musee.artisanatruralancien@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T14:30:00+02:00 – 2023-04-09T18:30:00+02:00

2023-06-25T14:30:00+02:00 – 2023-06-25T18:30:00+02:00

