Cet évènement est passé Journée du Patrimoine : Taille de pierre et travail de la laine Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully Tigy Catégorie d’Évènement: Tigy Journée du Patrimoine : Taille de pierre et travail de la laine Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully Tigy, 17 septembre 2023, Tigy. Journée du Patrimoine : Taille de pierre et travail de la laine Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully Voir http://www.museeartisanat.fr/index.php Le musée de l’artisanat rural ancien vous propose deux animations : taille de pierre calcaire devant les visiteurs et présentation de techniques anciennes du travail de la laine.

Exposition « Se soigner autrefois en Sologne ». Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully Musée de l’Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully, Tigy Tigy [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 41 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museeartisanat.fr/index.php »}, {« type »: « email », « value »: « musee.artisanatruralancien@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Tigy
Autres
Lieu
Musée de l'Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully
Adresse
Musée de l'Artisanat Rural Ancien, 60 rue de Sully, Tigy
Ville
Tigy

