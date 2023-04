Exposition 3.5, activités ludiques « Jeux de mots » Musée de l’Arsenal à Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Exposition 3.5, activités ludiques « Jeux de mots » Musée de l’Arsenal à Soissons, 13 mai 2023, Soissons. Exposition 3.5, activités ludiques « Jeux de mots » Samedi 13 mai, 18h30 Musée de l’Arsenal à Soissons Musée de l’Arsenal à Soissons 10 rue Saint Jean 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323534240 https://www.facebook.com/museesoissons musée d’art contemporain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 Musée de l’Arsenal à Soissons©

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu Musée de l'Arsenal à Soissons Adresse 10 rue Saint Jean 02200 SOISSONS Ville Soissons Departement Aisne Age max 99 Lieu Ville Musée de l'Arsenal à Soissons Soissons

Musée de l'Arsenal à Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/

Exposition 3.5, activités ludiques « Jeux de mots » Musée de l’Arsenal à Soissons 2023-05-13 was last modified: by Exposition 3.5, activités ludiques « Jeux de mots » Musée de l’Arsenal à Soissons Musée de l'Arsenal à Soissons 13 mai 2023 Musée de l'Arsenal à Soissons Soissons Soissons

Soissons Aisne