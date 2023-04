exposition 3.5, Kim KototamaLune et le Collectif Bones and Clouds Musée de l’Arsenal à Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

exposition 3.5, Kim KototamaLune et le Collectif Bones and Clouds Musée de l’Arsenal à Soissons, 13 mai 2023, Soissons. exposition 3.5, Kim KototamaLune et le Collectif Bones and Clouds Samedi 13 mai, 18h00 Musée de l’Arsenal à Soissons Les musées de Soissons accueillent l’exposition « 3.5 », première monographie muséale d’envergure consacrée à l’artiste Kim KototamaLune, accompagnée de son collectif les Bones and Clouds (Jean-Benoist Sallé et Stéphane Baz). « 3.5 » se construit autour d’un corpus inédit d’oeuvres monumentales en verre, aux multiples techniques (verre filé, sagging, thermoformage, soufflage), augmentées par des jeux de lumières et projections vidéo. Sous le commissariat scientifique de Clément Thibault et le commissariat général de Christophe Brouard, l’exposition a été réalisée en partenariat avec le MusVerre, musée du verre contemporain (Sars-Poteries). Elle est incluse dans la programmation officielle d’ISEA 2023 – International symposium on Electronic Arts – et a bénéficié du soutien du Fonds Régnier pour la Création. Musée de l’Arsenal à Soissons 10 rue Saint Jean 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323534240 https://www.facebook.com/museesoissons musée d’art contemporain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

