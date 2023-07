VISITES GUIDÉES Laissez-vous surprendre par les Invalides et le musée de l’Armée Musée de l’Armée Paris, 16 septembre 2023, Paris.

VISITES GUIDÉES

Laissez-vous surprendre par les Invalides et le musée de l’Armée 16 et 17 septembre Musée de l’Armée Samedi et dimanche à 11h, 11h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Activité gratuite sur réservation à reservations@musee-armee.fr (04/09/203 au 14/09/2023 midi) ou sur place le jour même, dans la limite des places disponibles

À travers les collections du musée de l’Armée, les visiteurs découvrent l’Histoire et l’Hôtel national des Invalides. Surprises et échanges sont au programme de ces visites guidées !

Samedi et dimanche à 11h, 11h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h (durée : 1h)

Activité gratuite sur réservation à reservations@musee-armee.fr ou sur place le jour même, dans la limite des places disponibles (groupes de 15 personnes – RDV dans la cour d’honneur)

Musée de l'Armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 42 38 77 http://www.musee-armee.fr Le musée de l'Armée est un musée d'histoire, d'art et de techniques militaires, un des plus importants au monde. Le musée et le site des Invalides dans lequel il s'inscrit témoignent de l'histoire militaire de la France. À travers le prisme militaire, les collections témoignent aussi de l'histoire politique, diplomatique, sociale. La cour d'honneur, les églises, les prestigieuses collections du musée de l'Armée… Autant d'espaces à découvrir pour voyager dans l'histoire, depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours, et rencontrer les grands hommes, mais aussi les soldats anonymes, qui l'ont marquée. Le musée occupe une large partie de l'Hôtel des Invalides construit sous Louis XIV sous la responsabilité du ministre de la guerre, le marquis de Louvois, pour »recevoir et loger tous les soldats et officiers tant estropiés, vieux et caduques et d'y assurer un fonds suffisant pour leur subsistance ». Les bâtiments, dont la construction a commencé en 1671, sur les plans de Libéral Bruant (1637- 1697) accueillent les premiers pensionnaires en 1674. L'ensemble est achevé au XVIIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) et un des ses disciples Robert de Cotte (1656-1735). C'est un chef d'œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant. Le musée de l'Armée, qui occupe un tiers de la surface des Invalides, conserve et présente des collections d'armures, d'uniformes, d'armes, de pièces d'artillerie, d'emblèmes, de peintures, de photographies… et autres effets personnels de grandes figures militaires qui ont marqué l'histoire de France.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Paris, musée de l’Armée / Anne-Sylvaine Marre-Noël