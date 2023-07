RENCONTRES avec des partenaires du Musée Musée de l’Armée Paris, 16 septembre 2023, Paris.

La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

La DGSE est fière de participer, cette année encore, aux Journées européennes du patrimoine au sein du musée de l’Armée. Ces deux journées nous offrent l’opportunité de présenter une partie de nos collections patrimoniales et d’interagir avec le public, toujours nombreux et curieux.

La thématique de cette année « Patrimoine vivant » sera déclinée autour de plusieurs présentations sur notre stand. Toujours attendues par les visiteurs du musée de l’Armée, des machines historiques Enigma seront exposées et leur fonctionnement expliqué via une réplique contemporaine.

La Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA)

La DMCA du ministère des Armées participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine de la mémoire des conflits contemporains (guerres de 1870 à nos jours). La DMCA pilote la conservation, l’entretien et la restauration des lieux de mémoire du ministère des Armées en France métropolitaine et dans le monde (nécropoles nationales, hauts lieux de mémoire nationale, carrés militaires dans les cimetières communaux, lieux de sépultures à l’étranger). Grâce à un casque de réalité virtuelle, les visiteurs pourront découvrir ces lieux de la mémoire. La DMCA met également en place une action pédagogique mémorielle. Celle-ci repose en particulier sur le soutien et la valorisation de la mission d’enseignement de défense, la participation active des scolaires aux commémorations, l’incitation à la découverte des lieux de mémoire et la mise à disposition de ressources adaptées pour les professeurs.

6e salon parisien du livre d’histoire militaire

À l’occasion de la 40ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’armée de Terre vous invite à rencontrer des auteurs civils et militaires qui pensent, écrivent et illustrent les combats d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Dans un monde incertain et complexe, la pensée est la condition primordiale et nécessaire à la juste compréhension du réel et des transformations de la guerre.

Cette 6e édition souhaite répondre aux attentes des visiteurs toujours plus nombreux et de tous âges en offrant un large choix d’ouvrages : biographies, récits, bandes-dessinées, essais, romans…

Les auteurs seront heureux d’échanger avec le public et de dédicacer leurs ouvrages.

La Société des amis du musée de l’Armée

Dans la cour d’honneur, des bénévoles de la Société des amis du musée de l’Armée présentent les objectifs de la société, son histoire, ses activités, ses actions en faveur du Musée. Dans les collections permanentes du Musée, les dons les plus significatifs de la SAMA sont présentés aux visiteurs.

L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC)

Dans la continuité des travaux de restauration des façades de la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides, débutés en 2012 et achevés en 2019, les travaux se poursuivent sur la restauration de la façade nord. Cette restauration est menée sous la conduite de l’architecte en chef des monuments historiques, Christophe Batard. Cette opération, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’OPPIC, dans le cadre du protocole Culture Défense, met en jeu les savoir-faire de nombreuses entreprises françaises : pierre de taille, couverture, ferronnerie, sculpture, charpente… Durant le weekend, à travers des ateliers de démonstration, les visiteurs découvrent les métiers de couvreur et de tailleur de pierre avec les entreprises Balas et Dubocq.

World Monuments Fund

Lors des Journées européennes du patrimoine 2023, World Monuments Fund présente la restauration du Dôme des Invalides réalisée en 1988 grâce à son soutien. Les peintures murales de la coupole, datant de la construction de l’Hôtel au XVIIe siècle, avaient souffert de dégâts lors de la Révolution française, de repeints hasardeux du XIXe siècle et du passage du temps. Les peintures murales ont été nettoyées, consolidées et restaurées. En 1989, lors des célébrations du bicentenaire de la Révolution française, le Dôme a ainsi pu retrouver sa beauté originelle.

