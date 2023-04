Visitez et participez… « Le coin pop » Musée de l’armée, 13 mai 2023, Paris.

Du Moyen Âge à nos jours, les collections du musée de l’Armée sont riches de plus de 500 000 objets dont certains ont très largement influencé le cinéma, les jeux vidéo, la bande-dessinée…

Au sein des espaces du Musée, tout au long de la soirée, médiateurs et chargés de collections du Musée présentent ces pièces qui ont inspiré réalisateurs, costumiers, producteurs, créateurs de jeux vidéo… et proposent quelques manipulations d’objets.

Rendez-vous dans la cour d’honneur

Groupe de 15 personnes

Durée : 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:55:00+02:00

