Loudenvielle Hautes-Pyrénées Ouvert lundi, mardi et jeudi de 15h à 19 h

Le musée de l’Arixo c’est une visite animée autour de 3 salles:

La salle de Projection avec le film « Il était une fois le Louron »

La salle du milieu montagnard et de l’habitat (avec diaporama, théâtre Italien …)

La salle de l’art religieux (avec maquette, borne interactive…) dernière mise à jour : 2021-06-03 par

