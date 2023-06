Circuit découverte des arbres remarquables à pied ou à vélo Musée de l’ardoise Trélazé Trélazé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

TRELAZE Circuit découverte des arbres remarquables à pied ou à vélo Musée de l’ardoise Trélazé, 17 septembre 2023, Trélazé. Circuit découverte des arbres remarquables à pied ou à vélo Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée de l’ardoise Entrée libre Balade à la découverte des arbres remarquables, à pied ou à vélo ! Au départ du musée de l’Ardoise, l’association ADDULT vous propose un circuit de 8 kms Musée de l’ardoise 32 chemin de la Maraîchère, 49800 Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « manu-trelaze@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

