Exposition : Alfred Courmes, la rétrospective Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières, 7 octobre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Elle met en lumière l’oeuvre picturale d’Alfred Courmes, artiste clé de la peinture réaliste du XXe siècle. Ce peintre d’histoire sociale, érudit de l’histoire de la mythologie, s’attache à démonter les ressorts sociaux, religieux, militaristes qui gouvernent son siècle. Son appétence pour les images publicitaires en fait aussi le pionnier d’un pop’art Européen et américain.Elle est la première à réunir la quasi-totalité des oeuvres appartenant aux plus grandes constitutions culturelles françaises, comme le Centre Pompidou – Musée National s’art moderne de Paris. La piscine à Roubaix et à d’autres musées en région. Outre les tableaux, de nombreux dessins, gouaches préparatoires n’ont jamais, ou très rarement, été montrés, faisant de cette rétrospective une occasion unique de découvrir l’oeuvre d’Alfred Courmes..

2023-10-07 fin : 2024-01-07 . EUR.

Musée de l’Ardenne Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The exhibition highlights the pictorial work of Alfred Courmes, a key artist of twentieth-century realist painting. This painter of social history, a scholar of the history of mythology, set out to dismantle the social, religious and militaristic forces that governed his century. He was also a pioneer of European and American pop art, and was the first to bring together almost all the works belonging to France’s major cultural institutions, such as the Centre Pompidou – Musée National s’art moderne in Paris. La piscine in Roubaix and other regional museums. In addition to the paintings, numerous drawings and preparatory gouaches have never, or very rarely, been shown, making this retrospective a unique opportunity to discover the work of Alfred Courmes.

Destaca la obra pictórica de Alfred Courmes, artista clave de la pintura realista del siglo XX. Este pintor de historia social, estudioso de la historia de la mitología, se propuso desmontar las fuerzas sociales, religiosas y militaristas que regían su siglo. También fue pionero del arte pop europeo y americano, y el primero en reunir casi todas las obras pertenecientes a las grandes instituciones culturales francesas, entre ellas el Centre Pompidou – Musée National s’art moderne de París. La piscine de Roubaix y otros museos regionales. Además de las pinturas, numerosos dibujos y gouaches preparatorios nunca o muy raramente expuestos, hacen de esta retrospectiva una ocasión única para descubrir la obra de Alfred Courmes.

Sie beleuchtet das malerische Werk von Alfred Courmes, einem Schlüsselkünstler der realistischen Malerei des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Dieser Maler der Sozialgeschichte, ein Gelehrter der Geschichte der Mythologie, bemühte sich, die sozialen, religiösen und militaristischen Triebkräfte, die sein Jahrhundert beherrschten, zu entlarven. Seine Vorliebe für Werbebilder machte ihn auch zum Pionier der europäischen und amerikanischen Pop-Art. Sie ist die erste, die fast alle Werke aus den größten französischen Kulturinstitutionen wie dem Centre Pompidou – Musée National s’art moderne in Paris zusammenbringt. La piscine in Roubaix und anderen Museen in der Region. Neben den Gemälden wurden auch zahlreiche Zeichnungen und vorbereitende Gouachen noch nie oder nur sehr selten gezeigt, was diese Retrospektive zu einer einzigartigen Gelegenheit macht, das Werk von Alfred Courmes zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-29 par Ardennes Tourisme