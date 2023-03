Spectacle déambulatoire : Les Bouffons du désordre Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Spectacle déambulatoire : Les Bouffons du désordre Musée de l’archerie et du Valois, 13 mai 2023, Crépy-en-Valois. Spectacle déambulatoire : Les Bouffons du désordre Samedi 13 mai, 18h00 Musée de l’archerie et du Valois L’association des Amis et l’équipe du Musée de l’archerie et du Valois vous invitent à une soirée exceptionnelle. Vous y découvrirez le spectacle déambulatoire Les bouffons du désordre joué par la compagnie du Clair obscur.

Ces bouffons officiellement ingérables, souvent survitaminés, rebondissent sur tout ce qui les entourent, rendant chacune de leurs interventions uniques. Ils savent ce qu’ils ne savent pas faire, mais ne savent pas ce qu’ils feront, se remettant entièrement à leur talent d’improvisateurs. Le public est parfois mis à contribution ou bien même pris à partie mais toujours avec humour. Jongleurs jovials, magiciens stupides, acrobates par obligation vous offriront un beau moment de rires, de performances circassiennes et d’improvisations délirantes tout au long de la soirée. Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 21 97 http://www.musee-archerie-valois.fr Installé dans l’ancienne demeure médiévale des seigneurs de Crépy-Nanteuil, le musée de l’archerie et du Valois conserve une très belle collection de statues du Moyen Âge du XIXe siècle provenant de différentes églises et chapelles du Valois. Unique en France, il témoigne de la pratique, si diverse, du tir à l’arc dans le monde, de la Préhistoire à nos jours, et tout particulièrement des traditions séculaires des compagnies d’arc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Clair obscur

