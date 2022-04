Musée de l’archerie et du Valois crepy en valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Musée de l’archerie et du Valois crepy en valois, 22 avril 2022, Crépy-en-Valois. Musée de l’archerie et du Valois

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à crepy en valois

Le Musée de l’Archerie et du Valois à Crépy en Valois est un réel lieu de transmission patrimoniale et culturelle à découvrir sans attendre. Et pour l’occasion il ouvre gratuitement à l’occasion des Journées des Espaces Fortifiés, alors, pourquoi attendre ? [[https://www.musee-archerie-valois.fr/](https://www.musee-archerie-valois.fr/)](https://www.musee-archerie-valois.fr/) Entrées Gratuites pour les JEF crepy en valois Musée de l’archerie et du valois Crépy-en-Valois Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu crepy en valois Adresse Musée de l'archerie et du valois Ville Crépy-en-Valois lieuville crepy en valois Crépy-en-Valois Departement Oise

crepy en valois Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois/

Musée de l’archerie et du Valois crepy en valois 2022-04-22 was last modified: by Musée de l’archerie et du Valois crepy en valois crepy en valois 22 avril 2022 crepy en valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois Oise