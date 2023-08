Exposition temporaire « L’île de Saint-Pierre », 17e édition du concours de photographie. Musée de l’Arche Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

Exposition temporaire « L’île de Saint-Pierre », 17e édition du concours de photographie. 16 et 17 septembre Musée de l’Arche Entrée libre

Cette exposition temporaire de photographie est un rendez-vous estival qui présente chaque année une particularité du territoire. Elle est organisée sous forme de concours : les clichés sont exposés de manière anonyme (seuls les numéros et titres sont indiqués) et chaque visiteur du musée peut voter pour son « Coup de cœur ».

Dernière fin de semaine pour voter, le cliché qui aura recueilli le plus grand nombre de voix gagnera le prix Coup de cœur du public lors de la remise des prix le 19 septembre.

Musée de l’Arche Rue du 11 novembre 97500 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre 05 08 41 04 35 http://www.arche-musee-et-archives.net L’Arche est le musée de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Il conserve des collections très différentes qui ont comme point commun l’évocation de l’histoire de l’archipel.

Labellisé Musée de France, le site propose la découverte d’expositions permanentes et temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T20:30:00+02:00

L’Arche