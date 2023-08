« Petites découvertes et grandes trouvailles, l’histoire de Saint-Pierre et Miquelon » Musée de l’Arche Saint-Pierre Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre « Petites découvertes et grandes trouvailles, l’histoire de Saint-Pierre et Miquelon » Musée de l’Arche Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre. « Petites découvertes et grandes trouvailles, l’histoire de Saint-Pierre et Miquelon » 16 et 17 septembre Musée de l’Arche Entrée libre L’exposition permanente de l’Arche est présentée en trois volets : archéologie, pêche et prohibition. Elle explore l’histoire de nos îles des premiers peuplements à la période moderne, en passant par les années fastes du commerce de l’alcool.

Elle fermera définitivement ses portes le 15 octobre prochain. Les JEP sont l’occasion de la voir ou la revoir une dernière fois ! Musée de l’Arche Rue du 11 novembre 97500 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97500 Saint-Pierre 05 08 41 04 35 http://www.arche-musee-et-archives.net L’Arche est le musée de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Il conserve des collections très différentes qui ont comme point commun l’évocation de l’histoire de l’archipel.

Labellisé Musée de France, le site propose la découverte d’expositions permanentes et temporaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

